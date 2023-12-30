

Министр здравоохранения Грузии подвел итоги реформы DRG

30.12.2023 13:40





Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили вместе с депутатами и членами рабочей группы подытожил реформу ДРГ. Как отметил Зураб Азарашвили, в стране была успешно проведена модель финансирования медицинских учреждений диагностическими группами (DRG ) — уже через год после ее внедрения софинансирование со стороны пациентов снизилось с 27% до 10%.



По словам министра, реформа будет активно продолжена в целях предоставления медицинских услуг высокого качества и дальнейшего снижения выплат пациентами. Как было отмечено на итоговом заседании, с начала реформы DRG по сегодняшний день государством были профинансированы более 395 тысяч граждан на сумму 840 миллионов лари.



В Грузии система DRG была запущена в ноябре 2022 года. Цель реформы – максимальная доступность качественных медицинских услуг для населения, снижение софинансирования со стороны пациентов, достижение эффективности и прозрачности в системе здравоохранения.



DRG — это широко апробированная в развитых странах мира модель финансирования, автоматически рассчитывающая справедливую цену, которую Министерство платит за качественное лечение граждан. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения и других международных экспертов, система DRG успешно внедрена в Грузии.







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