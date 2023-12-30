

Бидзина Иванишвили вернулся в политику

30.12.2023 14:20





Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вернулся в политику. Впрочем, мало кто сомневается, что он из политики когда-либо уходил.



По их же данным, на съезде «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили избран почетным председателем.



«Ровно 3 года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя 3 года, по собственной инициативе я возвращаюсь в политическую жизнь в качестве почетного председателя партии", - заявил он.



На съезде присутствуют до 350 делегатов.





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