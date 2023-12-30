

Гарибашвили: Возвращение Бидзины Иванишвили в политику было необходимо. его роль – спасение нашей страны

30.12.2023 16:12





Ситуация в стране и мире сегодня такова, что возвращение Бидзины Иванишвили в политику было необходимо - роль Бидзины Иванишвили – спасение нашей страны - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о возвращении Бидзины Иванишвили в политику.



По его словам, в сложнейшей геополитической обстановке роль Бидзины Иванишвили является решающей.



«Все хорошо знают об уникальной роли господина Бидзины Иванишвили в деле спасения нашей страны. Если бы господин Бидзина не пришел в политику в 2012 году (сегодня не осталось ни одного гражданина, который в это не верит), у нас вообще могло бы не быть страны. Если бы предыдущая, притеснявшая, криминальная власть осталась в 2012 году, сегодня страна была бы вовлечена в войну, что означает практически уничтожение страны. Мы могли потерять суверенитет и наша страна могла бы быть уничтожена до конца.



Роль г-на Бидзины Иванишвили – спасение нашей страны. Эту уникальную роль он сыграл в 2012 году и с тех пор во всех победах, которые «Грузинская мечта» одержала вместе с грузинским народом, конечно же, львиную долю, главную уникальную роль сыграл он.



Что касается возвращения Бидзины Иванишвили в политику, то он сам объяснил все причины. Сегодня геополитическая ситуация меняется каждый день, и эта ситуация, конечно, отражается на нашей стране. Меняется мировой порядок. Никто не знает, как долго это продлится и какие последствия эти катаклизмы повлекут для стран, и главное, наш интерес должен быть в том, как это отразится на нашей стране. В такой сложнейшей геополитической ситуации роль господина Бидзины, конечно, решающая, и здесь он также взял на себя уникальную роль.



Следующие 10 лет будут очень сложным периодом не только для региона, но и для всего мира. Потому ситуация в стране и мире сегодня такова, что возвращение господина Бидзины в политику было необходимым», - сказал премьер.





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