

Иванишвили: Сегодня реальный рейтинг «Грузинской мечты» - до 60%, а не то, что публикует оппозиция ложными исследованиями

30.12.2023 16:14





Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что публикует оппозиция ложными исследованиями, - заявил журналистам основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



По его словам, «Грузинская мечта» обязательно победит на выборах 2024 года.



«Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что оппозиция публикует этими ложными исследованиями. Я это очень хорошо акцентировал в своем выступлении, я не для этого пришел, я пришел для того, что сказал.



На выборах 2024 года «Грузинская мечта» победит обязательно. Мы будем следовать той линии, которой придерживаемся с 2012 года, что наша страна должна стать членом ЕС к 2030 году, максимально улучшить права человека, что мы привнесли, вы помните, что было до этого», - заявил Иванишвили.





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