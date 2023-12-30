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Иванишвили: Сегодня реальный рейтинг «Грузинской мечты» - до 60%, а не то, что публикует оппозиция ложными исследованиями


30.12.2023   16:14


Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что публикует оппозиция ложными исследованиями, - заявил журналистам основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

По его словам, «Грузинская мечта» обязательно победит на выборах 2024 года.

«Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что оппозиция публикует этими ложными исследованиями. Я это очень хорошо акцентировал в своем выступлении, я не для этого пришел, я пришел для того, что сказал.

На выборах 2024 года «Грузинская мечта» победит обязательно. Мы будем следовать той линии, которой придерживаемся с 2012 года, что наша страна должна стать членом ЕС к 2030 году, максимально улучшить права человека, что мы привнесли, вы помните, что было до этого», - заявил Иванишвили.


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