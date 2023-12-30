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Иванишвили: Я не буду кандидатом в премьер-министры
30.12.2023 16:17
Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявляет, что не будет кандидатом в премьер-министры.
Об этом он заявил журналистам после съезда «Грузинской мечты».
«Я не буду кандидатом в премьер-министры. Премьер-министр не сменится», - заявил Иванишвили.
На вопрос, ожидаемы ли какие-либо изменения в партии или правительстве после его возвращения, Иванишвили ответил, что «такое не планируется».
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