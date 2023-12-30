

Иванишвили: Я под санкциями, но я в порядке, у меня всего достаточно

30.12.2023 16:44





Оппозиция зря волнуется и ломится в открытые двери, мол, санкцируйте его, санкцируйте - я под санкциями, но я в порядке, у меня всего достаточно, - об этом заявил журналистам почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



По его словам, через месяц после начала войны в Украине все его активы были остановлены.



«Мои адвокаты несколько раз говорили, что я уже санкцирован. Я реально де-факто санкцирован, самыми грубыми методами, грубыми путями, в обход закона. С начала войны в Украине, через месяц с того момента все мои активы реально были остановлены и меня водили в суд. На самом деле я под санкциями и поэтому оппозиция зря волнуется и ломится в открытые двери, мол, санкцируйте его, санкцируйте. Я под санкциями, но я в порядке, у меня всего достаточно. Вы видите, что к тому же я вернулся в политику, чтобы помочь стране», - заявил Иванишвили.



На вопрос, не стал ли причиной решения вернуться в политику страх перед международными санкциями, Иванишвили отвечает: «У меня этого страха нет, потому что я уже давно под санкциями, и почему вы ломитесь в открытые двери?».



«Адвокаты дали очень хорошие разъяснения по поводу санкций. Придет время, и я тоже публично выступлю и скажу обществу больше. Сегодня исходя из политической целесообразности я не считаю нужным говорить об этом больше», - сказал Бидзина Иванишвили.





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