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Гарибашвили: «Грузинская мечта» выиграет выборы с большим преимуществом
30.12.2023 17:41
Выборы, конечно, очень важны, «Грузинская мечта» выиграет эти выборы с большим преимуществом, конечно, большую роль в этой победе сыграет сам Бидзина Иванишвили и его фактор, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, возвращение Бидзины Иванишвили в политику еще больше укрепит и усилит правящую команду.
«Что касается оппозиции, вы, наверное, услышали мнение господина Бидзины, что оппозиции на сегодня больше нет, она фактически уничтожена, ни одной нормальной, здравой критики от оппозиции не слышно», — сказал премьер-министр.
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