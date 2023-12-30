

Гарибашвили: «Грузинская мечта» выиграет выборы с большим преимуществом

30.12.2023 17:41





Выборы, конечно, очень важны, «Грузинская мечта» выиграет эти выборы с большим преимуществом, конечно, большую роль в этой победе сыграет сам Бидзина Иванишвили и его фактор, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, возвращение Бидзины Иванишвили в политику еще больше укрепит и усилит правящую команду.



«Что касается оппозиции, вы, наверное, услышали мнение господина Бидзины, что оппозиции на сегодня больше нет, она фактически уничтожена, ни одной нормальной, здравой критики от оппозиции не слышно», — сказал премьер-министр.







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