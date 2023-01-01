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Илия Второй: Надо помнить, что будущее человека и народа должно быть мирным
01.01.2023 12:02
Мы должны помнить, что будущее человека и народа должно быть мирным, — сказал в новогоднем поздравлении Католикос-Патриарх всея Грузии Святейший и Блаженнейший Илия Второй.
«Каждый человек и каждый народ должен выбрать свой путь, свое будущее. Мы должны помнить, что будущее человека и народа должно быть мирным. Нас беспокоят отношения между Россией и Украиной, перед которыми стоит большая проблема. Я надеюсь, что воцарится мир и мир установится в обеих странах.
Что касается Грузии, я надеюсь, что все решится мирным путем. Желаю здоровья, мирного будущего. Аминь», — сказал Патриарх.
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