

В Грузии увеличивается плата за выдачу свидетельства о регистрации автомобиля и номерного знака

01.01.2023 22:27





С 2023 года действует повышенная плата за выдачу свидетельства о регистрации автомобиля и номерного знака.



По инициативе правительства с 1 января вступил в силу принятый парламентом закон, на основании которого плата за отдельные услуги, оказываемые Агентством обслуживания МВД, станет дороже.



В частности, с сегодняшнего дня выдача свидетельства о регистрации автомобиля будет стоить 100 лари вместо 35 лари; выдача одной пары автомобильных госномеров - 80 лари вместо 35 лари, а стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров составит 80 лари вместо 35 лари.





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