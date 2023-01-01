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В Грузии увеличивается плата за выдачу свидетельства о регистрации автомобиля и номерного знака
01.01.2023 22:27
С 2023 года действует повышенная плата за выдачу свидетельства о регистрации автомобиля и номерного знака.
По инициативе правительства с 1 января вступил в силу принятый парламентом закон, на основании которого плата за отдельные услуги, оказываемые Агентством обслуживания МВД, станет дороже.
В частности, с сегодняшнего дня выдача свидетельства о регистрации автомобиля будет стоить 100 лари вместо 35 лари; выдача одной пары автомобильных госномеров - 80 лари вместо 35 лари, а стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров составит 80 лари вместо 35 лари.
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