

Георгий Мамардашвили вошел в десятку лучших молодых вратарей мира — Top Soccer

03.01.2023 16:42





Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской «Валенсии», 22-летний Георгий Мамардашвили вошел в десятку лучших молодых вратарей мира по версии Top Soccer 2023.



«Вратари становятся лучше с возрастом, молодежи трудно вписаться в эту роль. Однако уже есть молодые вратари, которые доказали в больших командах, что обладают большим потенциалом и будут продолжать расти в ближайшие сезоны», — написал авторитетный спортивный интернет-портал, поместив вратаря сборной Грузии на девятую позицию.



На первом месте в рейтинге Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ, а замыкает список Луис Мигел Маркинес Пресиадо — «Атлетико Насьональ».



Георгий Мамардашвили после обновления стоимостей игроков Ла Лиги от Transfermarkt в ноябре 2022 года стал самым дорогим вратарём в истории стран из пост-советского пространства, обогнав по этому показателю Игоря Акинфеева.



Футбольную карьеру начинал в юношеской команде клуба » Гагра». В 2012 году перебрался в в тбилисское «Динамо», где представлял юношеские команды различных возрастов.



В сезоне 2018 года был переведён в основную команду, однако за клуб так и не дебютировал.



В 2019 году отправился в аренду в «Рустави», в начале 2020 года — в тбилисский «Локомотив».



В августе 2020 года начал с «Локомотивом» европейскую кубковую компанию, дойдя до третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. В игре с испанской «Гранадой», которую «Локомотив» проиграл, грузинский вратарь привлек внимание испанских скаутов.



В июне 2021 года отправился в испанскую «Валенсию» в аренду с правом выкупа до конца сезона. Во время предсезонной подготовки вратарь впечатлил тренера испанского клуба Хосе Бордаласа, он сразу же перевёл футболиста в основной состав



Дебютировал за клуб 13 августа 2021 года в матче против «Хетафе», отстояв весь матч на «ноль».



В конце 2021 года «Валенсия» выкупила Мамардашвили и заключила с ним контракт до лета 2024 года, а затем продлила до 2027 года.



В сборной Грузии дебютировал 8 сентября 2021 года в товарищеском матче против Болгарии.. Первый официальным матч сыграл 9 июня 2022 года в рамках Лиги наций УЕФА против Северной Македонии.



В январе 2021 года УЕФА включила футболиста в список 50 перспективнейших футболистов. В мае 2022 года про версии Marca футболист попал в сборную лучших игроков Ла Лиги по итогам сезона.



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