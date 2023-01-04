

Патриарху Грузии исполнилось 90 лет

04.01.2023 11:08





Сегодня день рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, Митрополита Пицундского и Цхум-Абхазети, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Ему исполнилось 90 лет.



Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Владикавказе. В 1952 году он закончил Владикавказскую 22 среднюю школу и поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учёбу в Московской духовной академии.



В 1957 году, студент II курса академии, по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III. Вскоре был рукоположен в иеродиаконы, а в 1959 году в иеро-монахи. Иеромонах Илья в 1960 году закончил Московскую духовную академию.



В 1961 году был возведен в чин игумена, затем в чин архимандрита, а 26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом II был рукоположен в Шемокмедского епископа и назначен патриаршим хорепископом /викарием/. С 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии.



В 1967 году епископ Илья был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведён в митрополиты. 9 ноября 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, по распоряжению Св. Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителём, а 23 декабря 1977 года был выбран Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года была его интронизация.





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