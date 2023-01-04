

Главврач детской больницы: Показатель распространения гриппа в стране в 5 раз выше, чем коронавируса

04.01.2023 12:52





В стране в основном циркулирует вирус гриппа, в общем он составляет 50% - проблем с размещением детей в стационаре нет, - об этом заявил главный врач центральной детской больницы им. Иашвили, профессор ТГМУ Иване Чхаидзе.



По его словам, сейчас показатель распространения гриппа в стране в 5 раз выше, чем коронавируса, и грипп в основном циркулирует среди детей.



«Отмечается небольшой рост респираторных вирусов по сравнению с прошлой неделей. В основном в стране циркулирует вирус гриппа, в общем он составляет 50%. Аналогичная ситуация и в европейских странах, зимний период характеризуется в мире избытком этого типа вируса. Сейчас показатель распространения гриппа в стране в 5 раз выше, чем коронавируса, чего не было в годы пандемии. Грипп в основном циркулирует среди детей.



Пик обращений в педиатрические стационары был в начале декабря, сейчас он в пределах того, что должно быть. Проблем с размещением детей в стационаре нет. Каждый ребенок, нуждающийся в стационарном лечении, получает этот сервис», — отметил Иване Чхаидзе в «Медиацентре Мтавари».





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