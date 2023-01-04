

Чхаидзе: Сегодня в Грузии циркулирует т.н. Гонконгский вирус H3N2

04.01.2023 12:54





Медицинский директор Центральной детской медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе заявляет, что в Грузии циркулирует т.н. Гонконгский вирус H3N2.



Как отметил Иване Чхаидзе, в декабре месяце наблюдается рост заболеваемости гриппом, что логично.



«Мы часто говорим, что если в стране и будет пик респираторных вирусов, то этот пик придется на декабрь-январь месяцы, следовательно, мы сейчас находимся в этом периоде. Это небольшое увеличение логично и объяснимо», — заявил Чхаидзе.



По его словам, удельная доля коронавируса составляет 9,8 процента, а это значит, что коронавирус никуда не исчез.



«Не исключено, что коронавирус станет сезонным вирусом, как вирус гриппа. Это подтверждается на основании этих данных. Возможно, об окончании пандемии от ВОЗ мы услышим в 2023 году, но это не значит, что коронавирус исчезнет, ​​он будет, мы к нему привыкнем, наверное, будем бороться с ним вакцинацией каждый год», — отметил Чхаидзе.







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