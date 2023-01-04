

Врачи провели у администрации президента акцию с требованием помилования Михаила Саакашвили

04.01.2023 14:18





Врачи провели акцию у администрации президента. Они призвали президента Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как они отмечают, для спасения Саакашвили нужна большая активность населения.



«Мы, врачи, требуем защиты прав нашего пациента. Пациент умирает у нас на руках. Мы призываем население к большей активности. Защитим права президента!», - отмечает одна из участниц акции Манана Джебашвили.



На месте присутствовал и брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили. По его словам, последние события показали всем, в каком тяжелом состоянии находится Михаил Саакашвили.



«Его здоровье находится под угрозой, по этому поводу сделан и вывод консилиумов. Сегодняшний день должен показать миру, куда мы идем. Мы должны доказать, что мы гуманный народ, человеколюбивый, мы верим в сегодняшний день, мы должны спасти жизнь человека», - говорит Саакашвили.



4 января во всех больших городах Грузии пройдут акции солидарности третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. В Тбилиси граждане соберутся на Мосту Мира. Акции начнутся в 18:00.



Кроме того, по заявлению одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, сегодня в 18:00 вместе со сторонниками он проведет акции у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси, а также в Шекветили, у дома Бидзины Иванишвили.





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