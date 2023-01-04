

Адвокат Саакашвили требует приостановки полномочий главе медицинского департамента Пенитенциарной службы

04.01.2023 14:41





Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе требует приостановки полномочий главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе.



Сегодня он обратится в Специальную следственную службу и прокуратуру с просьбой, чтобы все высокопоставленные чиновники, имевшие касательство к заключению Михаила Саакашвили, были отстранены от должностей, пока не завершится расследование.



«Токсиколог и врач Девид Смит, опрошенный на судебном процессе, заявил, что отравление Михаила Саакашвили произошло в пенитенциарном учреждении. Также американский психиатр Эрик Голдсмит заявил, что имели место пытка и бесчеловечное обращение. В экспертном заключении Мариам Джишкариани отмечено, что были нарушения, она часто упоминает слово пытки. Все опрошенные лица заявили, что все это имело место в пенитенциарных учреждениях.



Высокопоставленные чиновники, работавшие в тот период в различных учреждениях, и Малхаз Урткмелидзе, возглавляющий медицинский департамент, возможно, были участниками в этих преступлениях. Поэтому, пока это расследование не завершится, пока не будут выявлены лица, совершившие преступление, до тех пор все высокопоставленные чиновники, имевшие касательство к заключению Михаила Саакашвили, должны отстраниться от своих должностей.



Я хочу всем напомнить, правительства уходят и приходят, а статья о пытках не имеет срока давности. Правительство уйдет, народ останется, и каждому придется нести ответственность. Поэтому, чтобы это так не произошло, расследование в этом плане должно быть активно начато», — сказал Хачапуридзе.



Также сегодня адвокат третьего президента Шалва Хачапуридзе запросит из Тбилисского городского суда записи хода судебного процесса Михаила Саакашвили.





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