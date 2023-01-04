

Папа Франциск поздравил Илию II с юбилеем

04.01.2023 15:51





Папа Римский Франциск поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 90-летием со дня рождения и 45-летием интронизации.



«По случаю 45-летия Вашей интронизации во главе Грузинской Православной Церкви и в связи с празднованием Вашего 90-летия посылаю Вашему Святейшеству и Блаженству искренние пожелания и молюсь, чтобы Всемогущий Бог благословил Вас крепким здоровьем и изобилием духовных талантов на пути вашего многолетнего пастырского служения.



Я молю, чтобы наш Небесный Отец дал вам силы продолжать искать лицо Христово, так как вы свидетельствуете о его любви к миру и боретесь за благо паствы и всего грузинского народа.



Знайте, что я особенно ценю ваши разнообразные музыкальные произведения, которые я часто слушаю как ценное средство подготовки к молитве. Это очень ценно для меня!



Дорогой брат, я молюсь, чтобы Матерь Божия укрыла Вас своим подолом, я обнимаю Вас и желаю Вам мира, а также прошу Ваше Святейшество и Блаженство упомянуть и меня в своих молитвах», — говорится в письме Папы Франциска.







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