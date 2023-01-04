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Участники акции вывесили с моста Мира баннер - «За Мишину жизнь»


04.01.2023   18:55


На мосту Мира в Тбилиси проходит акция солидарности с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Акция началась с гимнов Грузии и Украины. Участники акции вывесили с моста Мира баннер - «За Мишину жизнь».

На месте собираются граждане, лидеры «Национального движения» и других оппозиционных партий.

На территории мобилизована полиция.

Помимо Тбилиси акции проходят и в других городах страны. Как отмечает председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, стабильное, демократическое развитие страны и убийство третьего президента страны взаимоисключающи.

Кроме того, один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили вместе со сторонниками проводит акцию в Тбилиси, у здания администрации правительства и в Шекветили, у дома Бидзины Иванишвили.


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