

Участники акции вывесили с моста Мира баннер - «За Мишину жизнь»

04.01.2023 18:55





На мосту Мира в Тбилиси проходит акция солидарности с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Акция началась с гимнов Грузии и Украины. Участники акции вывесили с моста Мира баннер - «За Мишину жизнь».



На месте собираются граждане, лидеры «Национального движения» и других оппозиционных партий.



На территории мобилизована полиция.



Помимо Тбилиси акции проходят и в других городах страны. Как отмечает председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, стабильное, демократическое развитие страны и убийство третьего президента страны взаимоисключающи.



Кроме того, один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили вместе со сторонниками проводит акцию в Тбилиси, у здания администрации правительства и в Шекветили, у дома Бидзины Иванишвили.





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