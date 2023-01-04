

Чеченская диаспора в Европе поддержала акции в поддержку Михаила Саакашвили

04.01.2023 21:06





Сторонники непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Европе приняли участие в акциях в защиту находящегося под арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты участвовали в митингах и пикетах грузинской диаспоры в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции, сообщает Кавказ.Реалии.



Акции в поддержку Саакашвили анонсировала оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение». Сторонники экс-президента регулярно выходят на митинги, в том числе за границей, требуя перевести своего лидера на лечение в иностранную клинику.



Участники пикетов, прошедших перед консульством Грузии в Страсбурге, держали флаги Грузии, Украины и Ичкерии, а также плакат с требованием освобождения Саакашвили. К акции присоединился почетный консул Ичкерии во Франции, чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.



«Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения… Мы помним его выступление в ООН, где он с гордостью упомянул о борьбе чеченского народа за свою свободу и упомянул нашего героя Байсангура Беноевского… Однако вмешались силы «русского мира» и тянут теперь Грузию опять в свой ужасный мир… Последствия мы видим сегодня», – заявил на митинге Албаков.



Среди таких последствий он назвал отсутствие осуждения официальным Тбилиси вторжения России в Украину, лишение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, дискриминацию на границе в отношении бегущих от участия в войне против Украины уроженцев Северного Кавказа, которых власти Грузии без объяснения причин периодически не пускают в страну.



Около 40 человек приняли участие в митинге в защиту Михаила Саакашвили в центре швейцарского Берна, заявил корреспонденту Кавказ.Реалии один из организаторов акции, представитель Ичкерии Лачин Мамишов.



В австрийской столице Вене митинг пройдет вечером 4 января у посольства Грузии. Активисты чеченской диаспоры тоже будут в нем участвовать, сообщила сайту Кавказ.Реалии представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева. «Мы присоединяемся к акции, чтобы проявить солидарность и выступить против нарушений в тюремной системе», – заявила активистка.





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