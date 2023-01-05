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Армянская апостольская церковь 6-го января отмечает Рождество и Крещение


05.01.2023   12:22


Согласно календарю Армянской Святой Апостольской Православной Церкви, празднование Рождества Христова начинается вечером 5 января и продолжается после полуночи.

Во всех епархиях армян Грузии пройдет рождественская литургия «Чрагалуйца» и Божественная литургия Крещения.

6 января в 11:00 рождественская литургия начнется в Кафедральном соборе Сурб Геворга. После литургии состоится обряд освящения воды — Крещение Христа. Согласно традиции, верующие несут святую воду домой.

Служителем литургии будет предстоятель епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, архимандрит Киракос Давтян.


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