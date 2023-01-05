

9 января на судебном процессе Саакашвили будут опрошены грузинские врачи - адвокат

05.01.2023 14:21





По заявлению адвоката третьего президента Грузии Шалвы Хачапуридзе, 9 января на судебном процессе Михаила Саакашвили будут опрошены грузинские врачи. Об этом он сообщил журналистам, покидая клинику «Вивамед».



Вместе с тем, как поясняет Хачапуридзе, каждый заключенный имеет право участвовать в судебном процессе.



«Мы требуем дать возможность Михаилу Саакашвили непосредственно, физического присутствовать на судебном процессе. Этого требует Михаил Саакашвили и мы, юристы, с этим согласны. Подтверждено, что состояние здоровья Михаила Саакашвили тяжелое», - отмечает Хачапуридзе.



Что касается посланий Саакашвили, то, по информации адвоката, бывший президент передал ему поздравительное письмо в связи с 90-летним юбилеем патриарха.



Напомним, что судебный процесс по вопросу отсрочки наказания президенту Грузии Михаила Саакашвили или освобождения его от наказания пройдет 9 января в 12:00.



Несколько недель назад адвокаты Саакашвили обратились в суд с ходатайством об отсрочке наказания бывшему президенту или освобождении его от наказания. Ходатайство рассматривает судья Георгий Аревадзе.





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