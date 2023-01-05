

Сборная Грузии по гандболу провела первый выездной матч с Грецией

05.01.2023 15:46









В октябре прошлого года наша сборная (главный тренер - знаменитый в недавнем прошлом гандболист Тите Каландадзе) в гостях, в Берне в равной борьбе и драматическом поединке проиграла Швейцарии со счетом 23:24, хотя имела реальные шансы сыграть как минимум вничью и даже выиграть ту игру, затем дома уступила фавориту отборочной группы, сильнейшей сборной Венгрии (24:41).



В марте сборная Грузии проведет два матча квалификационного этапа ЧЕ -дома и в гостях с Лиетувой, а в апреле домашний матч с Швейцарией и в гостях с Венгрией.



В рамках подготовки к этим матчам для национальной команды Грузии важны товарищеские игры с многоопытной сборной Греции-первая игра прошла 4 января вечером в Салониках, вторая пройдет здесь же сегодня вечером.



Сборная Грузии прилетела в Салоники 3 января утром авиарейсом по маршруту Тбилиси - Стамбул - Салоники, а автор этих строк прибыл в Салоники несколькими днями раньше, проведя здесь встречи с проживающими здесь уроженцами Грузии-спортсменами и деятелями культуры . Среди них отмечу проживающего с 1992 года в Салониках уроженца Тбилиси, чемпиона Грузии и Греции по тяжелой атлетике, призера чемпионатов стран Евросоюза 1993 и 1994 годов Элгуджу Минадзе -Ламприанидиса. Кстати, его 18-летний сын Василиос (гражданин Греции и Грузии) является чемпионом Греции среди юношей по тяжелой атлетике и сейчас в Салониках готовится к ЧЕ 2023 года среди молодежи . Именно Э.Минадзе сыграл важнейшую роль в том, что 3 января несколько активных членов грузинской диаспоры в Салониках (особенно отмечу госпожу Кетеван Гогладзе) и автор этих строк вместе с Элгуджой тепло встретили нашу сборную в международном аэропорту Салоники. Э.Минадзе и К.Гонгладзе сыграли важнейшую роль в процессе мобилизации проживающих в Салониках наших соотечественников с целью их прихода на матчи сборной Грузии и поддержания наших ребят с трибуны арены Mikra3.



Около 30 наших соотечественников пришли 4 января на первый матч сборных Греции и Грузии, весь матч они активно поддерживали нашу команду, на трибунах было также около 150 поклонников команды хозяев, отношения между фанами сборных двух стран были теплыми, дружелюбными.



Матч доставил большое удовольствие зрителям, команды показали красивую игру , хозяева почти весь матч вели в счёте -в основном с преимуществом в два -три мяча, наша сборная во втором тайме несколько раз сравнивала счет, в том числе в конце игры (26-26,28-28 ), сохраняя шансы на ничью и даже на победу, но в конце матча хозяевам вновь удалось выйти вперёд и одержать победу со счетом 34:32.



В составе сборной Грузии наиболее результативным был Георгий Цховребадзе (играет за французский "Монпелье"), он забил хозяевам 10 голов. Николоз Каландадзе, Георгий Дихаминджия, Георгий Лапиашвили и Хазейн Рустамов забили по 4 гола, Теймураз Орджоникидзе, Ираклий Кбилашвили и Мириан Гавашелишвили провели по два мяча в ворота сборной Греции.



Следует отметить, что после матча поклонники сборной Грузии (среди них была и представитель консульства Грузии в Салониках) овациями проводили наших игроков, поблагодарив их за красивую и самоотверженную игру, а один из зрителей -15 летний Лери Капанадзе (с детства занимается кикбоксингом, является победителем и призером множества турниров) вручил гандболистам сборной Грузии сувениры своей семьи (на матче были также его мама и сестра). Второй спарринг-матч сборных Греции и Грузии пройдет в Салониках сегодня вечером , с ходом этой игры и другими интересными деталями пребывания сборной Грузии в Салониках и встреч автора этих строк с проживающими там соотечественниками ознакомим завтра.



Тенгиз Пачкория , Салоники, специально для “ Национальная сборная Грузии по гандболу продолжает подготовку к предстоящим в марте-апреле текущего года матчам квалификационного этапа ЧЕ 2024 года.В октябре прошлого года наша сборная (главный тренер - знаменитый в недавнем прошлом гандболист Тите Каландадзе) в гостях, в Берне в равной борьбе и драматическом поединке проиграла Швейцарии со счетом 23:24, хотя имела реальные шансы сыграть как минимум вничью и даже выиграть ту игру, затем дома уступила фавориту отборочной группы, сильнейшей сборной Венгрии (24:41).В марте сборная Грузии проведет два матча квалификационного этапа ЧЕ -дома и в гостях с Лиетувой, а в апреле домашний матч с Швейцарией и в гостях с Венгрией.В рамках подготовки к этим матчам для национальной команды Грузии важны товарищеские игры с многоопытной сборной Греции-первая игра прошла 4 января вечером в Салониках, вторая пройдет здесь же сегодня вечером.Сборная Грузии прилетела в Салоники 3 января утром авиарейсом по маршруту Тбилиси - Стамбул - Салоники, а автор этих строк прибыл в Салоники несколькими днями раньше, проведя здесь встречи с проживающими здесь уроженцами Грузии-спортсменами и деятелями культуры . Среди них отмечу проживающего с 1992 года в Салониках уроженца Тбилиси, чемпиона Грузии и Греции по тяжелой атлетике, призера чемпионатов стран Евросоюза 1993 и 1994 годов Элгуджу Минадзе -Ламприанидиса. Кстати, его 18-летний сын Василиос (гражданин Греции и Грузии) является чемпионом Греции среди юношей по тяжелой атлетике и сейчас в Салониках готовится к ЧЕ 2023 года среди молодежи . Именно Э.Минадзе сыграл важнейшую роль в том, что 3 января несколько активных членов грузинской диаспоры в Салониках (особенно отмечу госпожу Кетеван Гогладзе) и автор этих строк вместе с Элгуджой тепло встретили нашу сборную в международном аэропорту Салоники. Э.Минадзе и К.Гонгладзе сыграли важнейшую роль в процессе мобилизации проживающих в Салониках наших соотечественников с целью их прихода на матчи сборной Грузии и поддержания наших ребят с трибуны арены Mikra3.Около 30 наших соотечественников пришли 4 января на первый матч сборных Греции и Грузии, весь матч они активно поддерживали нашу команду, на трибунах было также около 150 поклонников команды хозяев, отношения между фанами сборных двух стран были теплыми, дружелюбными.Матч доставил большое удовольствие зрителям, команды показали красивую игру , хозяева почти весь матч вели в счёте -в основном с преимуществом в два -три мяча, наша сборная во втором тайме несколько раз сравнивала счет, в том числе в конце игры (26-26,28-28 ), сохраняя шансы на ничью и даже на победу, но в конце матча хозяевам вновь удалось выйти вперёд и одержать победу со счетом 34:32.В составе сборной Грузии наиболее результативным был Георгий Цховребадзе (играет за французский "Монпелье"), он забил хозяевам 10 голов. Николоз Каландадзе, Георгий Дихаминджия, Георгий Лапиашвили и Хазейн Рустамов забили по 4 гола, Теймураз Орджоникидзе, Ираклий Кбилашвили и Мириан Гавашелишвили провели по два мяча в ворота сборной Греции.Следует отметить, что после матча поклонники сборной Грузии (среди них была и представитель консульства Грузии в Салониках) овациями проводили наших игроков, поблагодарив их за красивую и самоотверженную игру, а один из зрителей -15 летний Лери Капанадзе (с детства занимается кикбоксингом, является победителем и призером множества турниров) вручил гандболистам сборной Грузии сувениры своей семьи (на матче были также его мама и сестра). Второй спарринг-матч сборных Греции и Грузии пройдет в Салониках сегодня вечером , с ходом этой игры и другими интересными деталями пребывания сборной Грузии в Салониках и встреч автора этих строк с проживающими там соотечественниками ознакомим завтра.Тенгиз Пачкория , Салоники, специально для “ Грузия Online





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