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Адвокаты готовы перенести дело Михаила Саакашвили в международные суды
05.01.2023 23:01
По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, сегодня же адвокаты встретятся и обсудят принятие радикальных мер. По его словам, стратегия защиты изменится.
Как заявил Хачапуридзе на брифинге, адвокаты готовы перенести дело Михаила Саакашвили в международные суды.
«Сегодня же мы, юристы встретимся и обсудим радикальные меры, потому что жизнь Михаила Саакашвили в опасности.
Обращаемся к президенту Грузии, она располагает предусмотренной законом возможностью применить акт помилования. Жизнь Михаила Саакашвили нужно спасать. Завтра и послезавтра будет поздно.
Стратегия защиты изменится, поскольку нет времени. Жизнь Михаила Саакашвили в опасности. Если с ним что-то случится, встанет вопрос об ответственности многих людей. Мы готовы перенести это дело в международные суды», - заявил Шалва Хачапуридзе.
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