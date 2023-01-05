

Адвокаты готовы перенести дело Михаила Саакашвили в международные суды

05.01.2023 23:01





По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, сегодня же адвокаты встретятся и обсудят принятие радикальных мер. По его словам, стратегия защиты изменится.



Как заявил Хачапуридзе на брифинге, адвокаты готовы перенести дело Михаила Саакашвили в международные суды.



«Сегодня же мы, юристы встретимся и обсудим радикальные меры, потому что жизнь Михаила Саакашвили в опасности.



Обращаемся к президенту Грузии, она располагает предусмотренной законом возможностью применить акт помилования. Жизнь Михаила Саакашвили нужно спасать. Завтра и послезавтра будет поздно.



Стратегия защиты изменится, поскольку нет времени. Жизнь Михаила Саакашвили в опасности. Если с ним что-то случится, встанет вопрос об ответственности многих людей. Мы готовы перенести это дело в международные суды», - заявил Шалва Хачапуридзе.





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