

Адвокат Саакашвили призвал судью проводить заседания ежедневно из-за угрозы жизни третьего президента

06.01.2023 13:42





Адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе призывает судью Тбилисского городского суда Георгия Аревадзе назначать заседания ежедневно, поскольку «у Михаила Саакашвили уже был 6-й эпизод потери сознания».



Сегодня Хачапуридзе планирует запросить из клиники «Вивамед» медицинскую историю экс-президента.



«Я категорически требую ускорить судебные процессы, вчера также у нас был разговор, и сегодня встретимся мы адвокаты. Время уже не терпит. Сейчас я увижу состояние его здоровья.



Вчера, как вы знаете, он потерял сознание. Я запрошу историю болезни, записи, мы перешлем ее американским и грузинским экспертам, и разберемся, с каким событием имели дело. Это был уже 6-й эпизод потери сознания. Мы обращаемся к судье с просьбой отсрочить свои дела или переписать председателям суда, другим судьям находящиеся в его производстве дела и переключиться только на это дело. Это механизм, который есть тут, за границей существует Страсбургский суд», - сказал Хачапуридзе.





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