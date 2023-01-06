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«Реал Мадрид» хочет Хвичу Кварацхелия? - данные противоречивы
06.01.2023 14:14
В последние часы были распространены две противоречивые версии интереса «Реал Мадрид» к Хвиче Кварацхелия. Автор первой утверждает, что королевский клуб готов заплатить за грузинского таланта 80 миллионов, а по второй версии, «Реал» отказался от этого намерения.
Команда Карло Анчелотти настолько заинтересована в Кварацхелия, что хочет сделать достаточно солидное предложение, чтобы Кварацхелия стал одной из самых больших звезд «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне, а «Наполи» готов отпустить своего лучшего игрока примерно за 80 миллионов евро.
Текущий контракт связывает Кварацхелия с «Наполи» до 30 июня 2027 года — его отличная игра резко увеличила его рыночную стоимость. Другим заинтересованным командам также придется летом покопаться в своих карманах, если они захотят переманить к себе Кварацхелия, который может оказаться на «Сантьяго Бернабеу» всего через два года после игры в Грузии.
С другой стороны, Defensa Central утверждает, что «Реал Мадрид» решил прекратить следить за 21-летней суперзвездой «Наполи».
«Реал Мадрид» связывают с интересом к растущим талантам. Похоже, клуб хочет усилить конкуренцию. Приоритетными целями «Реала» в предстоящем трансферном окне являются Джуд Беллингем и Альфонсо Дэвис, также кандидатом на переход в королевский клуб рассматривается Йошко Гвардиоли.
По распространенной информации, Кварацхелия больше не находится в поле зрения «Реала», и клуб решил прекратить следить за 21-летней суперзвездой «Наполи». Не будет преувеличением сказать, что Кварацхелия может стать одним из лучших игроков своего поколения, если продолжит играть так, как он играл с момента перехода в «Наполи».
Единственная проблема в том, что Винисиус Жуниор играет в «Реале» на левом фланге. Поэтому платить большие деньги за Кварацхелия не имеет смысла, ведь есть и другие позиции, которые нужно укреплять «мадридистам».
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