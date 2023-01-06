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Новый год в Грузии - 22 человека пострадали от пиротехники и 81 человек от интоксикации


06.01.2023   18:17


По всей стране с 31 декабря по 2 января в больницы поступили 22 человека, пострадавших от пиротехники, и 81 пациент с интоксикацией. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.

По данным ведомства, в новогодние праздники за экстренной медицинской помощью обратились 37 пострадавших от пиротехники граждан, 22 из них пришлось госпитализировать.

Что касается случаев пищевой и алкогольной интоксикации, то, по данным Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, по этой причине в центре зафиксировано 257 обращений, в 81 случае потребовалась госпитализация.


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