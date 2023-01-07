

7 января в Грузии отмечается Рождество Христово

07.01.2023 11:59





7 января Грузинская православная церковь отмечает Рождество Христово. В связи с этим в православных храмах страны ночью прошло праздничное богослужение.



Перед торжественной службой в тбилисском Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы архидиакон Димитрий (Давиташвили) ознакомил собравшихся в храме с рождественской эпистолой патриарха Грузии.



Для православных верующих в день Рождества Христова закончился 40-дневный пост, который начался 28 ноября.



Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. С Рождества Христова началась новая эра, и отмечать праздник начали уже в первых веках.





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