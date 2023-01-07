

Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

07.01.2023 12:33





Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, владыки, Все члены Святой Православной Церкви Грузии, жители Иверии и соотечественники, проживающие за пределами нашей страны.



«Благодаря Отца, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего». (К Колоссянам 1).



Грядет время несказанного величия!



Христос рождается, узы тьмы разрываются, «тени идут вспять, и истина приходит, чтобы укоренить свет».



Как вы встретите это? Будет ли у нас стремление и готовность родиться вместе с Христом, быть распятым вместе с Ним, быть погребенным вместе с Ним, воскреснуть вместе с Ним и быть с Ним вместе вечно?



Это самый сложный вопрос, и на него невозможно дать правильный ответ, не понимая смысла нашей жизни.



Факт, что наше постоянное место не в этом мире. Мы не рождены для этого бытия; Мы созданы нетленными и должны вернуться в это состояние. Это обязательно произойдет, когда мы покинем этот мир, но от совпадения нашей свободной воли и воли Божией зависит, как сложится наша дальнейшая судьба.



Наша воля осуществляется нашей душой, сердцем, разумом и речью, поэтому мы должны особо бережно относиться к ним.



Одним из главных проявлений нашей души является совесть.



Совесть – это голос Бога. Его невозможно подчинить его, невозможно устроить его по своему желанию, невозможно искоренить его до конца. Напротив, он заставляет нас чувствовать свое присутствие даже тогда, когда мы пытаемся убежать, хотя бывает и так, что при постоянном пренебрежении его голос становится слабее, и мы его уже не слышим. Существует также состояние, называемое «обожженной совестью», и оно свидетельствует о тяжелейшей духовной жизни человека.



Христианская вера и заповеди являются самыми безошибочными определителями силы и правильности голоса совести в нас и возможности правильного развития нашей души, ибо совесть связывает нашу волю с волей Божией.



«Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится.. в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. (1-е Коринфянам 3, 11-13).



Сердце — это центр нашей жизни, нашего бытия; В нем страх Божий, весь мир чувств и желание соединиться с Богом.



А разум помогает нам познавать внешний мир и преодолевать нашу падшую природу.



Сердце, разум и душа человека освобождаются от греха молитвой, постом, бдениями и испытаниями; Вот почему мы не должны бояться проблем. Мудрость тоже учит нас: «Благополучие может быть опаснее беды, а беда — спасительнее благополучия».



Если мы живем правильно, Бог обязательно поможет нам, и Его вмешательство может произойти в таких местах и ​​в такие времена, о которых мы и не подозревали.



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Человек есть особое существо, созданное по образу и подобию Божию; Тайной охватывают как макро-, так и микромиры и считаются короной и королем творения.



Несмотря на то, что после грехопадения Адам и его потомки, наряду с божественными добродетелями, приобрели и качества злых сил и попали под влияние лукавого, Творец все же не оставил нас;



Тысячи лет люди воспитывались пророками и судьями, словом и законом, а также войнами, победами и поражениями… Наконец, в ветви Иуды, в семье Иисуса, в доме Давида, родилась Пресвятая Богородица — носительница всей истории божественного построения.



По милости Господа она получила благодать — родить Творца, чтобы человеческая природа могла быть обожествлена ​​и исполнилось совершено непостижимое для нас чудо.



Апостол гласит: «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Галатам. 4.7).



Человек разделяет такое удивительное величие; Каждый из вас так велик!



И если вы живете христианской жизнью, чтобы прославлять Бога и служить своим ближним, не имеет значения, являетесь ли вы ученым, политиком, врачом, строителем, фермером, спортсменом, учителем, водителем, солдатом или кем-то еще, ваша работа будет считаться богослужением, и будет это твои золото, ладан и смирна для Господа и будешь счастлив ты в обоих мирах.



Наша забота о справедливости и единстве имеет особое значение, потому что мы занимаем трудное геополитическое положение и сталкиваемся со многими вызовами.



«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2)», — призывает нас Священное Писание.



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Спаситель приходит, чтобы освободить нас от неверия и ответить на самые главные наши вопросы, дать человечеству познание Царства Небесного и справедливости, вернуть всему вечность и спасти от смерти и тления, «ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем (Христе) обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все» (Колоссянам 1:19-20)



Хочу поздравить всех и, в первую очередь, детей, подавленных и пострадавших от тяжелых последствий войны в Украине, вообще любого подростка со славным торжеством Христовым; Поздравляю с ним всех обремененных и труждающихся, ведь этот праздник выше всякого испытания, преодолевает боль каждого из нас и наполняет надеждой.



Дети мои духовные, жители Грузии и соотечественники, живущие за границей, направимся духовно в Вифлеем, чтобы вместе с пастырями прославить младенца Иисуса, вместе с волхвами принести дары — золото, ладан и смирну и вместе с ангелами будем петь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».



Да благословит Грузию Бог и Пресвятая Богородица!



Да дарует нам Господь наш Иисус Христос, чтобы исполнились и в нас слова царя Давида:



«Блажен народ, у которого Господь есть Бог, – племя, которое Он избрал в наследие Себе» (Псалом 32.12).





Молящийся за вас

Илья II

Католикос-Патриарх всея Грузии



Тбилиси, Рождество 2023 г.







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