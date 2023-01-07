

Аласания: Михаил Саакашвили слаб, он больше не сможет присутствовать на суде

07.01.2023 15:48





По заявлению матери бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания, Саакашвили не сможет присутствовать на судебном заседании, назначенном на 9 января. Об этом Аласания сообщила, выйдя из клиники «Вивамед».



По словам Аласания, бывший президент – слаб.



«Я не думаю, что он может сделать это сейчас, у него действительно был такой настрой, но он слаб и после вчерашнего эпизода он больше не сможет сейчас этого сделать. Ему и дистанцинно тяжело. Вся «таблица Менделеева» в организме человека и пока не произойдет детоксикация, он отравлен, и чему тут удивляться», - заявила Аласания.



Для справки, судебный процесс по вопросу отсрочки наказания президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания назначен в Тбилисском городском суде на 9 января в 12:00.





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