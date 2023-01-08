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Джишкариани: У Саакашвили возможно развитие и комы, и летального исхода
08.01.2023 14:05
Состояние здоровья Михаила Саакашвили очень тяжелое, и по прогнозу ожидаемо ухудшение, - об этом заявила руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.
По ее словам, необходимо, чтобы решение в связи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили было принято быстро.
«В заключении центра «Эмпатия» отражено, что состояние его здоровья очень тяжелое и прогнозировано ожидаемо ухудшение. Возможно развитие и комы, и летального исхода. Соответственно, необходимо, чтобы решение было принято быстро, потому что здоровье Михаила Саакашвили ухудшается день ото дня, и никто не имеет права способствовать ухудшению состояния здоровья человека» - сказала Мариам Джишкариани телеканалу «Мтавари».
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