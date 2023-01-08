

Европа рассматривает возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска России

08.01.2023 22:05





Европейские страны рассматривают вариант бойкота Олимпиады-2024, если Россию и Беларусь допустят к участию в Играх, сообщает издание Inside the Games.



За такой вариант событий выступил бывший член Международного олимпийского комитета от Норвегии Герхард Хейберг.



Реакцию европейских стран вызвали слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Недавно он выступил с инициативой обсудить сценарий возвращения российских спортсменов на международные турниры.



Многие не согласились с позицией Баха, в том числе бывший президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Рейд.



Французский журналист Ален Люценфихтер заявил, что реализация предложения Томаса Баха «убьет парижскую Олимпиаду».







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