Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Директор Heritage foundation ответил на письмо Саакашвили


09.01.2023   10:47


Исполнительный директор Heritage foundation Уильям Браудер отвечает бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Михаил, пожалуйста, пусть ваша команда подготовит документы, в которых будет указано, кто препятствует медицинскому лечению, кто ответственен за отравление, пытки, и я сделаю все, чтобы западные правительства обратили на это внимание для «санкций Магнитского», - пишет Браудер Михаилу Саакашвили.

Напомним, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Уильяма Браудера помочь местным грузинским группам составить новый «список Магнитского», не дожидаясь летального исхода.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна