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Директор Heritage foundation ответил на письмо Саакашвили
09.01.2023 10:47
Исполнительный директор Heritage foundation Уильям Браудер отвечает бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
«Михаил, пожалуйста, пусть ваша команда подготовит документы, в которых будет указано, кто препятствует медицинскому лечению, кто ответственен за отравление, пытки, и я сделаю все, чтобы западные правительства обратили на это внимание для «санкций Магнитского», - пишет Браудер Михаилу Саакашвили.
Напомним, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Уильяма Браудера помочь местным грузинским группам составить новый «список Магнитского», не дожидаясь летального исхода.
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