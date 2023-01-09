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Вакарчук пожелал Саакашвили не терять надежды
09.01.2023 11:36
Солист украинской группы украинской группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук
направил Михеилу Саакашвили письмо, в котором пожелал ему не терять надежды.
Письмо Вакарчука опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
«Дорогой Михеил, в эти рождественские дни желаю вам сил преодолеть все испытания и, самое главное, здоровья. В первую очередь физической силы. А также духовной, потому что, как и все испытания, с которыми мы достойно справляемся, открывают нам путь для победы света над тьмой.
Я не говорю «крепитесь», потому что вы это и так делаете. Желаю вам не терять надежды, что вы скоро вернетесь к любимым людям. Храни вас Бог!», — написал Вакарчук Саакашвили.
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