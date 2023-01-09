

Саакашвили давали много неподходящих лекарств - американский врач

09.01.2023 14:44





В Тбилисском городском суде, где проходит слушание по делу третьего президента Грузии Михаиа Саакашвили, в качестве свидетеля выступил калифорнийский врач, невролог Шахин Эммануэль Лахани. Отметим, что суд сегодня рассматривает отсрочку наказания или освобождение Саакашвили от наказания.



Оценивая состояние экс-президента, Лахани отметил, что «Саакашвили серьезно болен».



По его словам, третий президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых — деменция. Также, по словам калифорнийского специалиста, Саакашвили было прописано много неподходящих лекарств.



«О состоянии здоровья г-на Саакашвили могу сказать, что он тяжело болен. У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы из-за которой ему трудно ходить. Вместе с тем сдавливание спинного мозга, между дисками в области шеи, т.е. давление на спинной мозг. Также очень значительная степень ПТСР и связанная с этим полипрагмазия, то есть назначение нескольких неподходящих лекарств, являются наиболее серьезными заболеваниями, которые у него наблюдаются», — сказал врач.



Сам Саакашвили на сегодняшнем заседании не присутствует ни физически, ни дистанционно. Клиника «Вивамеди», где уже много месяцев содержится Саакашвили, не дала разрешения на его транспортировку в здание Тбилисского городского суда.



Параллельно процессу сторонники третьего президента проводят акцию у здания суда.



SOVA

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