

Определенным грузинским традициям и ритуалам присвоен статус нематериального памятника

10.01.2023 12:56





Определенным грузинским традициям и ритуалам, в том числе ритуалу «батонеби» (детские инфекционные заболевания – прим.), традиции ртвели (сбора урожая винограда – прим.), традиции изготовления мцхетского пирога и месхетинской кухне, в частности - традиции приготовления апохтис хинкали (хинкали из апохти - вяленого мяса - прим.), присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.



Соответствующий приказ издал 30 декабря 2022 года генеральный директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили.



«Статус памятника нематериального культурного наследия присвоен следующим объектам: «Культура грузинской пшеницы: традиции и ритуалы»; «Традиция Гелатской академии наук»; «Традиция ртвели в Грузии»; «Традиция изготовления мцхетского пирога и ее культурный контекст»; «Месхетинская кухня - традиция приготовления и употребления апохти, цибо и апохтис хинкали»; «Ритуальные действия, песнопения и обряды, связанные с инфекционной болезнью «батонеби» в Грузии», — говорится в приказе.



Кроме того, в приказе отмечается, что данные об указанных объектах должны быть отражены на веб-сайте Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и в государственном реестре памятников.





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