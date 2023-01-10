

С января для части врачей и медсестер установлена ​​минимальная почасовая оплата труда

10.01.2023 20:13





С января 2023 года установлена ​​минимальная почасовая оплата труда врачей и медсестер поликлиник, задействованных в стационарном компоненте Программы всеобщего здравоохранения. Врачи будут получать не менее 7 лари в час, а медсестры — не менее 4,4 лари. Об этом 9 января сообщило Министерство по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.



В Министерстве здравоохранения впервые заговорили о запланированной реформе в конце ноября 2022 года. Тогда в министерстве пояснили, что согласно новому положению повышение зарплаты коснется до 9 тысяч врачей и более 8 тысяч медсестер, а месячная минимальная зарплата для врачей составит 1260 лари, а для медсестер — 792 лари.



«Минимальный предел заработной платы для врачей и медсестер в ближайшие годы будет постепенно увеличиваться. К 2025 году минимальная заработная плата врача составит 9 лари в час, а медсестры — 5,6 лари», — отметили тогда в Министерстве здравоохранения, добавив, что это будет способствовать «повышению мотивации и производительности труда сотрудников, улучшению (их) условий труда и качества медицинских услуг».



Кроме того, с января мониторинг вопроса минимальной заработной платы врачей и медсестер будет находиться в компетенции Службы инспекции труда. «На любые недобросовестные действия со стороны работодателей ведомство будет иметь соответствующую, жесткую реакцию, а права всех работников будут защищены в соответствии с законом», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.



В Министерстве здравоохранения сообщили «Civil Georgia», что в 2022 году, когда начали изучать вопрос о минимальной заработной плате врачей и медсестер, почасовая оплата труда врачей в частных клиниках колебалась от 5,5 лари до 6,2 лари, а размер минимальной заработной платы для медсестер и другого медицинского персонала, с учетом заработной платы врача, колебалась в разных процентах.



Отклики неправительственного сектора

Платформа достойного труда, которая объединяет семь местных НПО, приветствовала повышение минимальной заработной платы для некоторых медицинских работников, но назвала это «недостаточным».



«К сожалению, реформа по-прежнему игнорирует другие системные трудовые проблемы медицинских работников, занятых в частных клиниках вне Программы всеобщего здравоохранения», — заявили в неправительственных организациях в ноябре прошлого года.



Они также назвали основными вызовами медицинских работников ненормированный рабочий день и сверхурочную работу; неурегулированную среднюю численность пациентов, подлежащих уходу в смену, и другие трудовые проблемы, что «приводит к оттоку кадров из профессии и страны». Правозащитники также отметили, что за пределами регулирования минимальной почасовой оплаты труда остаются санитары, которые «работают в невыносимых условиях».



«Необходимо, чтобы предпринимаемые государством шаги по обеспечению трудовых прав и достойной оплаты труда занятых в сфере здравоохранения носили не фрагментарный, а системный характер, что окажет реальное влияние на улучшение условий труда медицинских работников и повышение их заработной платы, что в дальнейшем отразится на улучшении условий труда занятых в других секторах», — заявлено в Платформе достойного труда.



Организации-члены Платформы призвали государство:



постоянно заботиться о пересмотре минимальных почасовых ставок оплаты труда врачей, медсестер и других медицинских работников и их приближении к размеру прожиточной зарплаты, который на сегодняшний день равен 1770 лари;

на основе международных стандартов и передового опыта разработать и утвердить нормы порогового соотношения численности среднего медицинского персонала и пациентов и обеспечить контроль за их выполнением на практике.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





