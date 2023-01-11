

Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

11.01.2023 11:18





Медиарегулятор Нидерландов выдал лицензию русскоязычному телеканалу «Дождь» лицензию на коммерческое телевизионное вещание. Ранее «Дождь» заблокировали в России, позже телеканалу аннулировали лицензию на вещание в Латвии.



Регулятор опубликовал решение на своем сайте 22 декабря 2022 года, но известно об этом стало намного поздней. Сам телеканал пока не делал официального заявления по этому поводу.



Информацию о получении лицензии в Нидерландах сначала распространило Латвийское радио, позже эту информацию подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в одном из интервью.



«TVR Studios B.V.» получила лицензию на вещание в Нидерландах, согласно которой телекомпании разрешено начать коммерческое телевещание под названием TV Rain. Латвийское радио предположило, что лицензия, вероятно, позволит «Дождю» распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии.



После того, как российское правительство ужесточило цензуру из-за вторжения в Украину, оппозиционный телеканал «Дождь» прекратил вещание в России, поскольку его редакционная политика не соответствовала кремлевской пропаганде. «Дождь» смог возобновить вещание из Латвии в июне 2022 года. Однако вскоре возникли проблемы.



Осенью 2022 года ведущий «Дождя» Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал, что российским военным, мобилизованным для войны в Украине, помогают со снаряжением. Это заявление телеканал вскоре опроверг, принес извинения и уволил журналиста.



Перед последним инцидентом и выдворением из Латвии «Дождь» был оштрафован на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, на которой Крым был изображен в границах РФ.





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