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Стюарт Финкель: Может ли состояние пищеварительной системы Саакашвили привести к смерти? – Мой ответ, да!
11.01.2023 17:41
Гастроэнтеролог Стюарт Финкель считает, что состояние пищеварительной системы, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может привести к летальному исходу.
Об этом Финкель заявил в ответ на вопрос адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.
На вопрос: «С тем лечением, какое ему проводится и с учетом его гастроэнтерологического состояния в динамике, возможна ли смерть Саакашвили, если ему срочно не будет оказано квалифицированное лечение в клиниках третьего уровня Западной Европы и Соединенных Штатов Америки?», гастроэнтеролог отметил, что важно диагностировать эту проблему и лечить.
«Первый вопрос был таков, может ли состояние пищеварительной системы привести к смерти?» - Мой ответ, да! По состоянию на сегодняшний день, если эта 47%-ная потеря веса, которая налицо и которая продолжается, не будет соответствующим образом диагностирована и не будет проведено надлежащее лечение, то это может привести к смерти», — заявил Стюарт Финкель.
Вместе с тем, адвокат уточнил, была ли эта его позиция категоричной.
«Да, она и категорична, и сильна», - отметил Финкель.
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