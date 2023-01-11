

Уильям Браудер: мы начали сбор доказательств отравления Саакашвили

11.01.2023 18:33





Американский финансист, автор «Акта Магнитского» Уильям (Билл) Браудер заявил, что вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» Браудер рассказал, что видел фотографию Саакашвили, сделанную в тюрьме, и понял, что тот «сильно страдает физически».



После сбора материала автор «Акта Магнитского» намерен представить доказательства различным правительствам, включая правительства США, власти Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и др.



«Судя по всему, его медицинские нужды игнорировались, он подвергся пыткам и, вероятно, был отравлен. А одна фотография говорит больше, чем тысяча слов. Когда я увидел фото человека, который когда-то был сильным и здоровым, стало очевидно, что он – при смерти. Мы должны что-то предпринять, и предпринять быстро», — заявил Браулер.



В интервью «Голосу Америки» он также сказал, что власти Грузии взяли Саакашвили в плен. По его словам, «Акт Магнитского» рассчитан именно на такие ситуации.



«Теперь нам нужно составить список тех чиновников, которые не дают [Михаила Саакашвили] получить надлежащее лечение, которые несут ответственность за жестокое обращение с ним. Если его очень быстро не отпустят, то мы должны либо сразу ввести санкции в отношении этих людей, либо пригрозить им очень жесткими санкциями», — сказал Браудер, не исключив, что в «черный список» могут попасть и представители грузинского правительства.







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