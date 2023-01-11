

Стюарт Финкель: Некоторые лекарства, которые давались Саакашвили, не одобрены в США

11.01.2023 19:36





Гастроэнтеролог Стюарт Финкель утверждает, что некоторые лекарства, которые экс-президент Михаил Саакашвили принимал в клинике, не одобрены в США.



Как пояснил Финкель на сегодняшнем судебном заседании, он провел исследование в соответствии с законодательством Грузии, хотя непосредственно физически не осматривал пациента.



«Медикаменты не утверждены Агентством США по продуктам питания и лекарственным средствам, а также Всемирной организацией здравоохранения», - заявил гастроэнтеролог.



На вопрос, знает ли он, что все препараты, которые он назвал неразрешенными, соответствуют законодательству Грузии, гастроэнтеролог ответил, что у него нет информации об этом.



«У меня на руках документ, который касается стандартов хорошей практики», - отметил он.



Пенитенциарная служба поинтересовалась, насколько допустимо в США ставить человеку диагноз и не иметь при этом лабораторного подтверждения, на что врач ответил, что в некоторых случаях это возможно.





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