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Сотрудники Службы скорой помощи провели в Тбилиси акцию протеста
11.01.2023 21:39
11 января сотрудники Службы скорой помощи провели акцию протеста с требованием повышения заплат и улучшения условий труда.
Один из участников акции Гиорги Бостоганашвили заявил, что на сотрудников оказывают давление с целью подавления протеста. Он отметил, что протестующие недовольны зарплатой и ухудшением условий труда.
В Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи заявляют, что сведения об ухудшении условий труда не соответствуют действительности и приводят в пример улучшенный пакет страхования сотрудников, рост зарплаты в 10% и зачисление надбавок к зарплате три раза за предыдущий год.
В ведомстве выразили готовность продолжать рабочие встречи с сотрудниками.
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