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Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию
12.01.2023 23:45
В Грузию не пустили заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», журналиста, бывшего политзаключенного Сеймура Хази. Об этом он сообщил в социальной сети.
Критик азербайджанского президента Ильхама Алиева не смог пересечь турецко-грузинскую границу на КПП «Сарпи».
Сеймур Хази рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в конце прошлого года лечился в Тбилиси, после чего поехал в Турцию для проведения политических встреч. Вернуться в Грузию он не смог – ему отказали во въезде в страну без каких-либо объяснений. Он предполагает, что это – согласованная акция Баку и Тбилиси, так власти Грузии и Азербайджана поддерживают очень тесные отношения.
В соцсети он также пишет, что «страна, которая хочет стать членом ЕС, не должна так себя вести».
Произошедшее прокомментировал журналист Афган Мухтарлы, передает СОВА. По его словам, режим Алиева сотрудничает с правительством Иванишвили, и отказ во въезде в Грузию является результатом этого сотрудничества.
«Правительство Иванишвили постоянно предпринимает незаконные действия против азербайджанских политиков, журналистов и активистов. Журналисты, проживающие в Тбилиси, были выдворены из Грузии по требованию Иванишвили. За это Иванишвили получает от Алиева миллионы», — заявил Мухтарлы.
Власти Грузии информацию пока не комментировали. Во въезде в страну ранее отказывали российским оппозиционерам и журналистам.
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