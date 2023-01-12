

Азербайджанского оппозиционера не пустили в Грузию

12.01.2023 23:45





В Грузию не пустили заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», журналиста, бывшего политзаключенного Сеймура Хази. Об этом он сообщил в социальной сети.



Критик азербайджанского президента Ильхама Алиева не смог пересечь турецко-грузинскую границу на КПП «Сарпи».



Сеймур Хази рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в конце прошлого года лечился в Тбилиси, после чего поехал в Турцию для проведения политических встреч. Вернуться в Грузию он не смог – ему отказали во въезде в страну без каких-либо объяснений. Он предполагает, что это – согласованная акция Баку и Тбилиси, так власти Грузии и Азербайджана поддерживают очень тесные отношения.



В соцсети он также пишет, что «страна, которая хочет стать членом ЕС, не должна так себя вести».



Произошедшее прокомментировал журналист Афган Мухтарлы, передает СОВА. По его словам, режим Алиева сотрудничает с правительством Иванишвили, и отказ во въезде в Грузию является результатом этого сотрудничества.



«Правительство Иванишвили постоянно предпринимает незаконные действия против азербайджанских политиков, журналистов и активистов. Журналисты, проживающие в Тбилиси, были выдворены из Грузии по требованию Иванишвили. За это Иванишвили получает от Алиева миллионы», — заявил Мухтарлы.



Власти Грузии информацию пока не комментировали. Во въезде в страну ранее отказывали российским оппозиционерам и журналистам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





