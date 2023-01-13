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Департамент автомобильных дорог публикует информацию о текущей ситуации на дорогах
13.01.2023 11:32
Департамент автомобильных дорог публикует информацию о текущей ситуации на дорогах.
По данным департамента автомобильных дорог, в результате работ по очистке, проведенных соответствующими службами департамента автомобильных дорог, движение возможно по всем автомагистралям по всей стране, в то время как в горных районах ограничения, введенные из-за сильного снегопада, касаются в основном прицепного и полуприцепного транспорта.
Как заявляет министерство, из-за снега и сильных морозов движение на участке Гудаури (Поста)-Коби международной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено для прицепов и полуприцепов, в то время как для других видов транспорта движение свободно. Движение на других участках дороги свободное.
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