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Индийский детский сироп от кашля Nolgripp Junior запрещен к продаже в Грузии


13.01.2023   18:39


Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности отозвало с рынка препарат Nolgripp Junior (125мг+5мг+1мг)/5мл производства компании Marion Biotech.

Решение было принято после рекомендации ВОЗ, которая распространила предупреждение о содержании в двух препаратах этого же производителя токсичных веществ — диэтиленгликоля и/или этиленгликоля. Речь идет о сиропах Dok-1 Maks и «Амбронол», передозировка при применении которых связывается со смертью минимум 20 детей в Узбекистане в прошлом году. 

Оба этих сиропа на грузинских рынке не продавались, однако на нем присутствовал другой препарат, под названием Nolgripp Junior. 

Импортерам и дистрибьюторам предписано прекратить продажу препарата, отозвать его с рынка и предоставить информацию о принятых мерах агентству Минздрава по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.


Источник: Новости - Грузия
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