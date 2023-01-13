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Индийский детский сироп от кашля Nolgripp Junior запрещен к продаже в Грузии
13.01.2023 18:39
Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности отозвало с рынка препарат Nolgripp Junior (125мг+5мг+1мг)/5мл производства компании Marion Biotech.
Решение было принято после рекомендации ВОЗ, которая распространила предупреждение о содержании в двух препаратах этого же производителя токсичных веществ — диэтиленгликоля и/или этиленгликоля. Речь идет о сиропах Dok-1 Maks и «Амбронол», передозировка при применении которых связывается со смертью минимум 20 детей в Узбекистане в прошлом году.
Оба этих сиропа на грузинских рынке не продавались, однако на нем присутствовал другой препарат, под названием Nolgripp Junior.
Импортерам и дистрибьюторам предписано прекратить продажу препарата, отозвать его с рынка и предоставить информацию о принятых мерах агентству Минздрава по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.
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