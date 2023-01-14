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«Наполи» проехался по «Ювентусу»: Квара - гол и два ассиста
14.01.2023 11:33
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в матче с «Ювентусом», который неаполитанцы выиграли со счетом 5:1 — такова оценка международного портала whoscored.
Напомним, что в матче с «Ювентусом» Хвича забил один гол, сделал две голевые передачи и сыграл ключевую роль в забитом первом голе. Международный портал футбольной аналитики и статистики оценивает футболистов по десятибалльной системе, и Хвича в этой игре набрал 100-фактически стопроцентный результат — 9,8 (9,82) балла.
Это была самая высокая оценка в игре – нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимен, оформивший дубль и результативную передачу, получил от портала чуть меньшую оценку – 9,4 балла.
Это лучший результат в карьере Хвичи Кварацхелия. До этого его лучший результат в Серии А был 8,88 балла в матче с «Болонией» (3:2).
После 18 туров «Наполи» лидирует с 47 очками, опережая на 10- очков ближайшего преследователя — «Ювентус» (37). В 14 матчах Серии А Кварацхелия уже забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
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