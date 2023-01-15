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На пост президента Федерации футбола Грузии претендует лишь один кандидат - действующий президент


15.01.2023   20:28


Завершилась регистрация кандидатов на пост президента Федерации футбола Грузии. Информация опубликована на сайте ФФГ.

Согласно информации, в президентских выборах примет участие только один кандидат.

Свою кандидатуру представил лишь Леван Кобиашвили и его выдвинули на указанную должность 29 субъектов ФФГ.

Президент управляющего органа грузинского футбола будет избран 4 февраля на XXXIII избирательном съезде ФФГ. Выбранный кандидат будет занимать упомянутую должность в течение следующих 4 лет.

В связи с проведением съезда 16 января в 12:00 в Федерации футбола Грузии состоится заседание исполкома.

Среди вопросов, включенных в повестку дня – утверждение регламента XXXIII избирательного съезда Федерации футбола Грузии.

Как поясняют в ФФГ, комментарии для представителей СМИ будут сделаны после заседания исполкома.


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