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На пост президента Федерации футбола Грузии претендует лишь один кандидат - действующий президент
15.01.2023 20:28
Завершилась регистрация кандидатов на пост президента Федерации футбола Грузии. Информация опубликована на сайте ФФГ.
Согласно информации, в президентских выборах примет участие только один кандидат.
Свою кандидатуру представил лишь Леван Кобиашвили и его выдвинули на указанную должность 29 субъектов ФФГ.
Президент управляющего органа грузинского футбола будет избран 4 февраля на XXXIII избирательном съезде ФФГ. Выбранный кандидат будет занимать упомянутую должность в течение следующих 4 лет.
В связи с проведением съезда 16 января в 12:00 в Федерации футбола Грузии состоится заседание исполкома.
Среди вопросов, включенных в повестку дня – утверждение регламента XXXIII избирательного съезда Федерации футбола Грузии.
Как поясняют в ФФГ, комментарии для представителей СМИ будут сделаны после заседания исполкома.
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