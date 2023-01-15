

Михаил Саакашвили о кончине Вахтанга Кикабидзе – Я скорблю по лучшему другу

15.01.2023 23:53





Я скорблю по лучшему другу, - так откликается третий президент Грузии Михаил Саакашвили на кончину грузинского киноактера, эстрадного певца, сценариста, кинорежиссера, автора песен Бубы Кикабидзе.



Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба (Вахтанг) Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.





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