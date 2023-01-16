

К видам мер пресечения по фактам насилия в отношении женщин может добавиться электронный браслет

16.01.2023 13:12





К видам мер пресечения по фактам насилия в отношении женщин может добавиться электронный браслет. Об этом заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил в интервью «Интерпрессньюс», говоря о политике государства против фемицида.



По его объяснению, на фоне насилия в отношении женщин и участившегося фемицида государство планирует ужесточить действующее законодательство.



«Сейчас идет работа над законодательными изменениями. Прокуратура, Минюст, в том числе и мы, включены в этот процесс, а комитет по правам человека должен организовать, чтобы проект состоялся. Сегодня у нас есть тюремное заключение, залог и личное поручительство, в основном видами меры пресечения являются заключение и залог. Браслет рассматривается как отдельная мера пресечения, а также как дополнительная мера, над этим сейчас ведется работа. Детали не согласованы окончательно. Все связано с финансовым обеспечением, создание этой системы обходится достаточно дорого, это обеспечение инфраструктурой, закупка браслетов, тренинги сотрудников и т.д. Если я правильно помню, речь шла о 10 миллионах лари, чтобы на первом этапе началось функционирование и чтобы у нас имелись определенные запасы, однако всегда будут нужны дополнительные средства. Эта сумма была рассчитана условно, может потребоваться и больше. Это механизм, который поспособствует сокрщению применения тюремной меры пресечения и в итоге существованию более эффективных механизмов контроля, чем залог... Это удовольствие довольно дорогое - если не ошибаюсь, каждый аппарат стоит несколько тысяч долларов. В случае повреждения должны существовать эффективные механизмы компенсации, много нюансов, над которыми нужно работать», — заявляет Дарахвелидзе.





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