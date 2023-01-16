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За 8 месяцев более 12 000 граждан России приобрели в Грузии более 15 000 зданий и сооружений
16.01.2023 13:25
С 1 января по 9 сентября 2022 года зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 здания и сооружения, из них 13 262 - жилые квартиры. Кроме того, как отмечается в соответствующей публичной информации, запрошенной «Интерпрессньюс» у Министерства юстиции, за тот же период право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10 975 граждан Российской Федерации.
Кроме того, по информации ведомства, за этот же период зарегистрировано право собственности 3 771 гражданина РФ на 4 390 предметов недвижимости. Кроме того, зарегистрированы имущественные права 73 граждан Российской Федерации на 93 объекта коммерческой площади.
«По данным реестра прав на предметы недвижимости, в масштабе Грузии, за период 01.01.2022 - 09.09.2022 зарегистрировано право собственности 3 771 гражданина Российской Федерации на 4 390 предметов недвижимости.
По состоянию на 9 сентября 2022 года, в масштабе Грузии зарегистрированы имущественные права 10 975 граждан Российской Федерации на 13 850 земельных участков (данные включают земельные участки как со строениями, так и без них).
Кроме того, зарегистрированы права 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 единицы объектов зданий и сооружений, откуда 13 262 являются единицами/жилыми квартирами, на которые зарегистрировано право собственности 11 722 граждан Российской Федерации. Что касается количества коммерческих площадей - зарегистрировано право собственности 73 гражданин РФ на 93 коммерческие площади.
Вышеупомянутая информация получена с использованием электронных и автоматических средств управления «Национального агентства публичного реестра», согласно предметам недвижимости, зарегистрированным в реестре прав на предметы недвижимости по личным/паспортным номерам», - отмечается в информации.
Что касается прошлых лет, как отмечено в информации, предоставленной министерством, в 2020 году зарегистрированы имущественные права 2 366 граждан Российской Федерации на 2 701 предмет недвижимости, а в 2021 году - права 3 739 граждан на 4 332 предмета недвижимости.
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