

Иванэ Чхаидзе: По степени тяжести вирус гриппа требует гораздо большего внимания, чем коронавирус

16.01.2023 13:51





Медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе заявил в связи с новым субвариантом «омикрона», что это самая вирулентная среди существующих мутаций «омикрона».



Однако, по словам Иванэ Чхаидзе, опасность связана только с быстрым и легким распространением, которая не вызывает серьезное заболевание.



По словам Иванэ Чхаидзе, данный вариант «омикрона» зафиксирован в 38 странах мира, но пока не подтвержден в Грузии.



Что касается сезонных респираторных вирусов, то, по словам Иванэ Чхаидзе, в стране в основном циркулируют вирус гриппа и коронавирус.



«Оба очень активны, и их активность зимой была ожидаемой и предсказуемой. То, что сейчас происходит в Грузии, ничем не отличается от ситуации до пандемии. Отличие заключается в некотором избытке коронавируса. Что касается пика инфицирования, то самый высокий уровень заражения гриппом и гриппоподобными заболеваниями приходится на середину ноября. В декабре-начале января этот показатель снизился, хотя мы не говорим, что это снижение будет продолжаться стабильно. Ожидается, что в январе-феврале снова будет повышение. Этот показатель не отклоняется от среднего показателя, который был зафиксирован в период до пандемии коронавируса. По степени тяжести основная угроза исходит от вируса гриппа. В настоящее время циркулирует в основном вирус А, часть его вызвана вирусом H1N1, а также вирусом H3N2. Течение болезни вирусом гриппа требует гораздо большего внимания, чем коронавирусом. Для гриппа характерны высокая температура, сильная слабость, головные и мышечные боли, кашель, высок риск развития воспаления легких. Поэтому основной акцент и показатель госпитализации приходится именно на грипп», — заявил Иванэ Чхаидзе.







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