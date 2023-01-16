

Апелляционный суд сократил срок фигурантам дела об убийстве оператора TV Pirveli

16.01.2023 16:11





Тбилисский апелляционный суд признал виновными осужденных за физическое насилие, осуществленное в отношении журналистов и операторов, в том числе оператора TV Pirveli Лексо Лашкарава, но счел всех их невиновными в организации насилия.



Данным решением судья Майя Тетраули частично изменила решение суда первой инстанции и сократила наказание осужденным. В частности, осужденные были оправданы по статье 225 УК, которая подразумевает организацию насилия, но признаны виновными по статье 126 УК Грузии (насилие).



Акакий Накашидзе, Торнике Давлашеридзе, Давид Куталадзе, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе и Гия Гигуашвили были приговорены к 4 годам заключения каждый, пишет «Интерпрессньюс».



В отношении Цотнэ Чихладзе прокуратура ходатайствовала о переквалификации со статьи 126-й на ст. 137 УК (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), однако заключение эксперта по делу до сих представлено не было, поэтому решение первой инстанции осталось без изменений.



Помимо насилия в отношении Лексо Лашкарава и Миранды Багатурия, Чихладзе также обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений оператору Общественного вещателя Илико Твалиашвили.



Именно в отношении этого осужденного прокуратура на основании показаний Илико Твалиашвили и представленных по делу медицинских документов требовала ужесточить наказание.



На данный момент никто из задержанных своей вины не признает.



По данному делу государственное обвинение представило в суд ряд доказательств, в том числе видеозаписи, на которых зафиксировано насилие в отношении журналистов со стороны задержанных. Кроме того, прокуратура допросила ряд свидетелей, в том числе правоохранителей, которые подробно описали насилие, совершенное обвинямыми.



Для справки, за насилие в отношении представителей СМИ на проспекте Руставели и воспрепятствование профессиональной деятельности задержали 27 человек. В деле 56 пострадавших, в том числе 47 журналистов.





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